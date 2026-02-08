El ex ministro de cultura francés Jack Lang dimite de su puesto de presidente del Instituto del Mundo Árabe en París

El exministro de Cultura francés Jack Lang ha renunciado a su cargo como presidente del Instituto del Mundo Árabe, que dirige desde 2013, tras la aparición de su nombre los documentos desclasificados del caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein. "Para preservar el Instituto del Mundo Árabe y su labor ejemplar, y para poder refutar con serenidad todas las acusaciones formuladas contra mí, propongo presentar mi dimisión en una próxima reunión extraordinaria de la junta directiva. Había sido convocado al ministerio para dar explicaciones.