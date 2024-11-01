El ex líder de Vox Francisco Serrano será juzgado en mayo de 2026 por fraude de subvenciones [Hemeroteca Abril-2025]

El juicio se desarrollará en once sesiones, que comenzarán el 4 de mayo de 2026 y seguirán los días 5, 7, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 y 26 por el presunto fraude de subvenciones relacionado con la ayuda de 2,5 millones. Hasta 8 años de cárcel, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Sevilla presentó en junio de 2023 su escrito de conclusiones provisionales, en el que atribuye un delito de estafa y subsidiariamente dos delitos de fraude de subvenciones a los tres acusados en esta causa.