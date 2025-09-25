El ex-CEO de Google, advierte a los trabajadores IT de EE. UU.: Competir con las agotadoras jornadas laborales de 12 horas de China significa sacrificar el equilibrio entre vida laboral y personal

[Eng] El ex director ejecutivo de Google está dando la voz de alarma sobre la capacidad del sector tecnológico para competir con China, y advierte que trabajar desde casa no está ayudando. "Si vas a estar en tecnología y vas a ganar, tendrás que hacer algunas concesiones", dijo Schmidt. "Recuerda, estamos compitiendo contra los chinos; el equilibrio entre la vida laboral y personal de los chinos consiste en 996, que es de 9 a.m. a 9 p.m., seis días a la semana".
| etiquetas: 996 , eric schmidt , china , google , competitividad
Mientras tanto el los CEOS han pasado de ganar 20 veces más que un empleado medio en los años 50 a ganar 260 veces más. Ahí no hay que ajustarse el cinturón...
Tanto dinero solo para cosechar pobres.
¿Acaso han cambiado los chinos?
Pero, desde mi pequeño agujerito ya que solo viajo a ciudades grandes, me da la impresión de que la cosa ha cambiado muchísimo.
Suelo ir todos los años y ver tanta gente paseando por la tarde o de copas o en los KTV (karaokes) no me parece compatible con esos horarios pero, repito, es un país enorme y solo lo veo por un agujerito pero de lo que veía hace veinte años a lo que veo ahora hay una diferencia brutal.