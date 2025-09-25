edición general
El ex-CEO de Google, advierte a los trabajadores IT de EE. UU.: Competir con las agotadoras jornadas laborales de 12 horas de China significa sacrificar el equilibrio entre vida laboral y personal

[Eng] El ex director ejecutivo de Google está dando la voz de alarma sobre la capacidad del sector tecnológico para competir con China, y advierte que trabajar desde casa no está ayudando. "Si vas a estar en tecnología y vas a ganar, tendrás que hacer algunas concesiones", dijo Schmidt. "Recuerda, estamos compitiendo contra los chinos; el equilibrio entre la vida laboral y personal de los chinos consiste en 996, que es de 9 a.m. a 9 p.m., seis días a la semana".

NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Entonces llega la IA que ayuda y disminuye la carga laboral pero estos dicen que hay que trabajar más

Mientras tanto el los CEOS han pasado de ganar 20 veces más que un empleado medio en los años 50 a ganar 260 veces más. Ahí no hay que ajustarse el cinturón...
anonimo115 #3 anonimo115
#2 hay que trabajar más hasta que la IA sea autónoma xD
Dragstat #7 Dragstat
#2 puedes hablar de trabajar más cuando los beneficios son justitos. En el caso de las tecnológicas americanas pueden probar a contratar a más gente , que tienen unos beneficios descomunales. Incluso bajarse los directivos los emolumentos para contratar a más.
ccguy #13 ccguy
#2 Todo el mundo tiene IA. Es necesaria para poder seguir compitiendo en igualdad de condiciones. No baja la carga de trabajo, te hace más productivo y ya está.
JackNorte #8 JackNorte
Aun no saben que han perdido una carrera en la que ni tan siquiera han empezado a competir la meta la han marcado otros y Usa ni sabe donde esta.
Tanto dinero solo para cosechar pobres.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Contando con que el 996 en China es ilegal, se podría decir que advierte contra competir con algo que no existe (pero han conseguido que la mayor parte de la gente se lo crea).
#9 meneandotela
#1 en serio?
makinavaja #12 makinavaja
#9 Es más probable que el 996 se utilice en EEUU que en otro sitio... :-D :-D
TooBased #5 TooBased
Menudos flojos :troll:
#10 Marisadoro
¿Y antes no había competencia?
¿Acaso han cambiado los chinos?
elGude #4 elGude
Otro. ¿Me van a pagar 3 veces mi salario por trabajar 996? ¿No? Pues a pedir a Cáritas
Cantro #6 Cantro
Vais a tener que trabajar como esclavos, no veréis a la familia, perderéis a vuestras parejas y tendréis un burnout de caballo... es un sacrificio que estoy dispuesto a hacer con tal de ganar
TripleXXX #11 TripleXXX
No digo que hace diez o quince años fuera así.

Pero, desde mi pequeño agujerito ya que solo viajo a ciudades grandes, me da la impresión de que la cosa ha cambiado muchísimo.
Suelo ir todos los años y ver tanta gente paseando por la tarde o de copas o en los KTV (karaokes) no me parece compatible con esos horarios pero, repito, es un país enorme y solo lo veo por un agujerito pero de lo que veía hace veinte años a lo que veo ahora hay una diferencia brutal.
