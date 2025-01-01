¡EWW! South Park' se vuelve más obsceno en una nueva crítica a Trump con clasificación X (Eng)

En el episodio también se criticaba a los presidentes de las empresas tecnológicas y a los dirigentes del Gobierno por sobornar a Trump con "regalos" de oro, se volvía a describir al amante de Trump en su dormitorio como nada menos que el mismísimo Satanás y se reducía al vicepresidente JD Vance a un compañero en miniatura que se ofrece a llevarle a su jefe un "cumrag". Ese "cumrag", trágicamente, resulta ser el personaje favorito de los fans de "South Park", Toallín.