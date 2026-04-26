Evolución de la pobreza desde las reformas de Deng Xiaoping

La expansión económica y las políticas de intervención estatal en la República Popular China han logrado una reducción histórica de la pobreza sin precedentes en la era moderna. Según datos del Banco Mundial y registros oficiales del Gobierno chino, el país ha sacado de la pobreza extrema a cerca de 800 millones de personas desde el inicio de las reformas de Deng Xiaoping en 1978. Esta cifra representa más del 70% de la reducción mundial de la indigencia en dicho periodo.