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Evolución de la pobreza desde las reformas de Deng Xiaoping

Evolución de la pobreza desde las reformas de Deng Xiaoping

La expansión económica y las políticas de intervención estatal en la República Popular China han logrado una reducción histórica de la pobreza sin precedentes en la era moderna. Según datos del Banco Mundial y registros oficiales del Gobierno chino, el país ha sacado de la pobreza extrema a cerca de 800 millones de personas desde el inicio de las reformas de Deng Xiaoping en 1978. Esta cifra representa más del 70% de la reducción mundial de la indigencia en dicho periodo.

| etiquetas: china , reduccion , pobreza , reformas , xiaoping , banco mundial
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2 comentarios
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#1 Onaj *
Estas noticias recuerdan siempre la famosa frase de Franco "Tranquilo, he creado una clase media que es la que va a hacer que no pase nada"

Es triste pensar que a veces parece que las dictaduras, o algunas de ellas, se preocupan más por tener clase media y cuidarla que las democracias.
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Andreham #2 Andreham
Me alegro por esos 800 millones de personas.
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menéame