edición general
2 meneos
167 clics
Evolución del mercado laboral español en los últimos 25 años según edad

Evolución del mercado laboral español en los últimos 25 años según edad  

Evolución del mercado de trabajo español en los últimos veinticinco años

| etiquetas: paro , serie histórica
2 0 0 K 28 politica
2 comentarios
2 0 0 K 28 politica
#1 Murciegalo
No tengo más preguntas señoría.
0 K 15
#2 Murciegalo
Ahora voten vds a la derecha, si tienen bemoles.
0 K 15

menéame