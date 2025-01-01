La evolución de la bandera de Alemania

«De la oscuridad de la servidumbre, por medio de batallas sangrientas, a la luz dorada de la libertad». Así describe un dicho tradicional la bandera alemana, compuesta por tres franjas horizontales, una negra, una roja y otra dorada. El diseño actual es el mismo que adoptó la República de Weimar en 1919 tras la Primera Guerra Mundial, pero desde la unificación de Alemania en 1871 los colores y motivos de la bandera han cambiado en función de la situación y el régimen político del país.