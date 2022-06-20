edición general
Evo Morales amenazó con movilizaciones si triunfa la derecha en las elecciones de Bolivia: “Vamos a dar la batalla”

Evo Morales, ex mandatario de Bolivia inhabilitado para participar en las elecciones generales del próximo domingo, aseguró que sus seguidores se movilizarán en las calles si los candidatos de derecha, líderes en las encuestas, asumen el poder tras dos décadas de dominio de la izquierda. Las encuestas sitúan a Samuel Doria Medina y a Jorge ‘Tuto’ Quiroga como favoritos. Morales promueve el voto nulo y ha llamado “traidor” al principal candidato de izquierda, Andrónico Rodríguez, presidente del Senado, quien fue cercano aliado suyo.

#1 manolo_tenaza
Un izquierdista en contra de la legitimidad de las urnas y de incendiar las calles si pierden.

Sorpresón.
5
#4 El_padrino *
#1¿ es que no lo sabes? Si votan a la derecha no saben que están votando y hay que ayudarles a elegir bien. Por qué la voluntad del pueblo solo es cuando votan lo correcto

Acuérdate en España el rodea el congreso o alerta antifascista
5
UnDousTres #5 UnDousTres
#4 No como cuando votan a la izquierda, que entonces es un golpe de estado, Sanchez Golpista y Felon!
3
#7 El_padrino *
#5 en ningún momento se le ha dicho que haya hecho un golpe de estado en la elecciones. Segundo felon es traidor.
Que realmente si es traidor si le dice a sus votantes que no va a haber un gobierno con Pablo Iglesias como vicepresidente por qué no dormiría el ni sus votantes. Y luego lo hace. O que no va a haber amnistía y luego la hace. Pues si es un traidor, sobretodo a su palabra
2
UnDousTres #16 UnDousTres
#7 Nunca se le ha llamado golpista? xD xD xD xD xD
0
#18 El_padrino
#16 por ganar las votacion en el congreso de los diputados para ser envestido presidente del gobierno de España. Pues no.
0
#10 manolo_tenaza *
#4 Llevaron incluso a Alfon, un tipo que que portaba explosivos al Congreso. Para Iglesias es un héroe.
1
#17 El_padrino
#12. Fijate que me sacas las elecciones de 2021cuando el lema del PP era Libertad” (también usó la dicotomía “comunismo o libertad” en la precampaña). Y lo que quería decir Vargas era que ese lema no era bueno, sino lo importante era votar bien. Es decir que estaba en contra del lema del PP en la dicotomía comunismo o libertad
0
#21 sarri
#17 Mea culpa, tienes razón. Estaba buscando una noticia sobre las elecciones en Colombia y me he confundido.

www.jornada.com.mx/notas/2022/06/20/mundo/los-colombianos-han-votado-m
“Los colombianos han votado mal”, fue la conclusión que expresó en público el Premio Nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, quien no ocultó su malestar por el triunfo en las elecciones presidenciales del líder de la izquierda Gustavo Petro. El intelectual y ex político también mantuvo una conversación vía online con el actual mandatario colombiano, Iván Duque, al que le insistió en sus “temores” de que el futuro presidente de Colombia “no respete la legalidad”.

Iván Duque, ése gran demócrata.
0
nightrain #14 nightrain
#4 Del golpe de estado de 1936 no hablas claro, no sabrás ni que existió, pobre
1
#19 El_padrino *
#14 uy y la mal llamada revolución asturiana de 1934 cuando gano la derecha las elecciones en 1933
La retórica de Largo Caballero subió de tono durante 1934, defendiendo la necesidad de armar al pueblo frente al capitalismo y las fuerzas conservadoras, y promoviendo una revolución social si era necesario.


13 de noviembre de 1933:

“El jefe de Acción Popular decía en un discurso a los católicos que los socialistas admitimos la democracia cuando nos conviene, pero cuando no nos conviene tomamos por el camino más corto. Pues bien, yo tengo que decir con franqueza que es verdad. Si la legalidad no nos sirve, si impide nuestro avance, daremos de lado la democracia burguesa e iremos a la conquista del Poder
0
#20 concentrado
#4 Sin embargo aquí, sin llegar tan lejos, se declaran los gobiernos de Zapatero o de Sánchez como ilegítimos y se proclama que el pueda hacer que haga.
0
#22 El_padrino *
#20 ilegítimo visto como ilícito. Pues el de Sánchez mintiendo a los votantes , pues si es injusto e irregular
0
#23 concentrado
#22 " ilegítimo visto como ilícito". No legítimo (ilegítimo) en su primera acepción significa no conforme a las leyes. Y no ha incumplido ninguna ley para llegar ahí. ¿Ha mentido? Los políticos que no mienten a sus votantes sólo existen en los países ficticios, cualquier persona adulta lo sabe.
0
#24 El_padrino *
#23 claro y tienes que coger la primera por qué te sale de los huevos. En ningún lado han dicho que sea ilegítimo por qué no está en la legalidad. Sino ilegítimo. Por ser investido a cambio de unos votos y una amnistía que dijo que no iba a haber. Y eso dicho en campaña y lo contrario el día siguiente.
Pues si es ilícito por mentir descaradamente a sus votantes. Pero bueno son ellos los que son presa de sus mentiras
0
Bertrand_Ndongo #6 Bertrand_Ndongo
#1 Si ganan es democracia y aquel que proteste es un agitator e incitador de discursos de odio. Si pierden hay que quemar las calles y hacer la revolución porque no se trata de votar, se trata de que el sistema no funciona.
0
#11 meta *
#1 Sacaran el Dragón Falcon Rapid :palm:

Si quieres ya mañana te explico el chiste.
0
Andreham #9 Andreham
Los que llevan diez veranos asaltando viviendas, haciendo acampadas, "el que pueda hacer que haga", lanzando "policia patriotica", hablando de irregularidades en voto telematico (salvo cuando ganan), hablando de gobiernos frankenstein y golpistas...

Ahora dicen que es la izquierda la que va a dar golpes de estado.

Se nota que saben. Y mira como aparecen todos a desfilar.
2
Sergio_ftv #8 Sergio_ftv *
La cantidad de añiztas demócratas de toda la vida, empezando por #0, que se han dado cita en este meneo.
1
#3 Suleiman
Esta el país como para liarla.....
0
#2 mancebador *
"Demócrata" y faro de muchos por estos lares xD
0
MisturaFina #15 MisturaFina
Jodida derecha. Su misión en todo el mundo es la misma: cargarse la democracia y convertirlo todo en un puto negocio.
Su negocio!
Que les den a tod@s!
0
#13 Pájaroloco
Hablando de Aznar en relación a Evo Morales que no acepta que el tribunal constitucional sentencie que ni él ni nadie puede presentarse a las elecciones por tercera vez, cabe decir que Aznar dijo en su tiempo que él se autolimitaría a dos mandatos presidenciales
0

