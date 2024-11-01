Evitan en Ciudad Real que un hombre ahorque a su perro y lo detienen tras huir por los tejados

La Policía Nacional ha evitado en Ciudad Real que un hombre acabase con la vida de su perro, al que se disponía a ahorcar, en una intervención que ha terminado con el arresto del sospechoso tras una huida por tejados y patios de viviendas colindantes. Los hechos se iniciaron tras recibirse una llamada en el teléfono 091 en la que un ciudadano alertaba de haber recibido un vídeo de un conocido en el que aparecía un perro con una cuerda atada al cuello, en lo que se apreciaba una clara intención de acabar con su vida. De forma paralela, otro...
