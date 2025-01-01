edición general
Evidencias que deberían cambiar nuestra relación con otras especies

La neurociencia ha mapeado los circuitos del dolor con precisión milimétrica. Sabemos que cuando una gallina es desplumada, sus nociceptores envían exactamente las mismas señales que los nuestros enviarían en una situación equivalente. Cuando un pez es sacado del agua, su cerebro libera los mismos neurotransmisores asociados al pánico que liberaría el nuestro si nos estuvieran asfixiando. Cuando separamos a un ternero de su madre, ambos experimentan el mismo cóctel de hormonas del estrés que experimentaríamos nosotros ante una separación forzos

keizal
La Unión Europea demostró en 2013 que se pueden desarrollar cosméticos seguros sin torturar conejos. El Good Food Institute documenta más de 5.000 empresas creando alternativas a productos animales. Las certificaciones Leaping Bunny y PETA listan miles de marcas que no experimentan con animales. El mercado de materiales alternativos al cuero alcanzará los 89,6 mil millones de dólares en 2025, según Grand View Research.
