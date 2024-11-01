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"Everybody knows this took balls"  

Vía reel en FB de Michael Dare (www.facebook.com/reel/1735053740804586) y visto en la página de FB titulada Trilogía illuminatus (www.facebook.com/trilogiailluminatus.enespanol) "Everybody knows this took balls"

| etiquetas: 11 s , trump , israel , justin bieber , ia , leonard cohen
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