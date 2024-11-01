Euskadi consigue cuatro transferencias, con avances en Seguridad Social, pero no logra la prestación por desempleo

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez han acordado el traspaso a Euskadi de cuatro nuevas transferencias, entre ellas algunas materias del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social como cuatro prestaciones no contributivas –tres prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento–, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar. No obstante, no se ha completado todo el bloque al no haber acuerdo sobre la prestación por desempleo y el subsidio una vez agotad