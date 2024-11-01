edición general
Euskadi consigue cuatro transferencias, con avances en Seguridad Social, pero no logra la prestación por desempleo

El Lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez han acordado el traspaso a Euskadi de cuatro nuevas transferencias, entre ellas algunas materias del primer bloque de la gestión de la Seguridad Social como cuatro prestaciones no contributivas –tres prestaciones familiares y el subsidio especial por nacimiento–, así como la gestión de las prestaciones económicas del seguro escolar. No obstante, no se ha completado todo el bloque al no haber acuerdo sobre la prestación por desempleo y el subsidio una vez agotad

4 comentarios
Peka
46 años ya sin cumplir el estatuto de Gernika, 20 transferencias pendientes. Una vergüenza.
Mk22
¿ Van a transferir las pensiones? Sería lo justo, que el déficit lo paguen ellos en vez de el resto de españoles.
Peka
#2 Vuelve la tontería de siempre, todas las autonomías menos Madrid (por sus ingresos extras) están en déficit.

Pero tranquilo, que transfieran todo, independencia total.
Mk22
#3 No, no y no. El sistema contributivo de pensiones tiene un déficit de 60.000 millones anuales. A País Vasco y Navarra le corresponden unos 4.800 millones anuales. Ese dinero lo ponemos los demás. Por eso han pedido todas las competencias de seguridad social excepto pensiones.
