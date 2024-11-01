Europa ya tiene la mayor planta de reciclaje de baterías: el coche eléctrico impulsa nuevos modelos de negocio

La planta recicla baterías de iones de litio impulsando el crecimiento económico vinculado a la movilidad eléctrica. En una localidad del estado alemán de Baja Sajonia se ha encendido el motor de una transformación industrial unido al reciclaje de baterías de vehículo eléctrico. La planta ha sido inaugurada por Re.Lion.Bat Circular, una empresa conjunta entre el grupo Deppe (especializado en gestión de residuos) y el concesionario de automóviles Lueg.