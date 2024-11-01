Europa en vísperas de la Segunda Guerra Mundial  

Mapa que ilustra la creciente inestabilidad en Europa en el periodo previo a la Segunda Guerra Mundial y captura la agresiva expansión territorial de la Alemania nazi y el fracaso de la política de apaciguamiento. Entre 1935 y 1939, Hitler llevó a cabo una serie de audaces movimientos geopolíticos que remodelaron el panorama europeo y sentaron las bases para un conflicto mundial. La secuencia comenzó con el retorno del Sarre a Alemania en 1935 tras un plebiscito, seguido de la remilitarización de Renania en 1936, violaciones directas del Tratad