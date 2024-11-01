Europa versus China, la posibilidad de un diálogo civilizatorio que se esfuma

Mientras en Europa, cuna de Occidente, la crispación reaccionaria disuelve cualquier idea de “sentido común”, se instala un individualismo agresivo y disgregador que mina los soportes democráticos, China se sitúa en una etapa en la que domina la sensación de destino común representado por el alineamiento entre el Estado y la Sociedad, a pesar de que se impida que la diversidad política encuentre cauces democráticos de expresión.