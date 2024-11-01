Europa versus China, la posibilidad de un diálogo civilizatorio que se esfuma

Mientras en Europa, cuna de Occidente, la crispación reaccionaria disuelve cualquier idea de “sentido común”, se instala un individualismo agresivo y disgregador que mina los soportes democráticos, China se sitúa en una etapa en la que domina la sensación de destino común representado por el alineamiento entre el Estado y la Sociedad, a pesar de que se impida que la diversidad política encuentre cauces democráticos de expresión.
| etiquetas: china , europa , común , crispación , individualismo
China: su actual modelo de desarrollo se sustenta en una síntesis entre confucionismo, taoísmo y budismo, que promueve el interés común, el equilibrio y la capacidad del Estado para dirigir a largo plazo. Bajo Xi Jinping, el Partido Comunista ha recuperado esa tradición como base ideológica del progreso, combinándola con innovación, desarrollo tecnológico y transición verde. Existe una… » ver todo el comentario
Y luego habla de occidente como una cosa monolítica con una única visión y filosofía.
Y sólo menciona de pasada a los usanos, que son una de las mayores trabas al entendimiento.
A mí no me convencen sus argumentos, la verdad.
La peninsula de Asia volvera a su realidad historica, PATIO TERCIARIO.