Europa le regala Groenlandia a Bad Bunny para fastidiar a Donald Trump

Europa le regala Groenlandia a Bad Bunny para fastidiar a Donald Trump

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, se ha puesto en contacto esta mañana con el equipo del artista Bad Bunny para ofrecerle Groenlandia al puertorriqueño. Aunque el pretexto es que el país se beneficiará del influjo caribeño, a nadie se le escapa que el movimiento, efectuado justo después de que Bad Bunny enervase a Trump con su actuación en la Super Bowl, busca desestabilizar la política exterior estadounidense.

groenlandia , eeuu , trump , bad bunny , europa , ue
Pacofrutos #2 Pacofrutos *
Hasta hace dos días yo podría haber tenido al Bad Bunny al lado y no me hubiese enterado, y la verdad pensándolo bien ahora casi creo que tampoco me enteraría.
angelitoMagno #1 angelitoMagno
Uy, ¿que pasó con Groenlandia? ¿No la iba a invadir USA ante la inoperancia europea?
sorrillo #3 sorrillo
#1 No existe ninguna razón para concluir que no siga existiendo ese riesgo.
