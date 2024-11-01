Europa le regala Groenlandia a Bad Bunny para fastidiar a Donald Trump

El primer ministro de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, se ha puesto en contacto esta mañana con el equipo del artista Bad Bunny para ofrecerle Groenlandia al puertorriqueño. Aunque el pretexto es que el país se beneficiará del influjo caribeño, a nadie se le escapa que el movimiento, efectuado justo después de que Bad Bunny enervase a Trump con su actuación en la Super Bowl, busca desestabilizar la política exterior estadounidense.