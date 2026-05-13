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Europa prueba una nueva táctica para tratar a Trump: sin pedir disculpas

Los líderes europeos, atrapados en las secuelas de la guerra de Estados Unidos en Irán, han criticado al presidente públicamente. Cuando él se ha enfadado, ellos no han dado marcha atrás.

| etiquetas: europa , táctica , tratar , trump
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3 comentarios
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makinavaja #2 makinavaja
La mejor táctica para tratar a Trump es no hacerle ni puto caso.. ignorarlo totalmente...
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loborojo #1 loborojo
Cobardes que van de valientes
Creéis que todo tiene un límite
Así estáis todos, limitados.
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juliusK #3 juliusK
¿Lo de la "nueva táctica" es la la pantomima recién creada por la mayor vergüenza laborista desde tonibleeer (que ya es decir), el bufoncito acomplejado gabacho y otras "cuarenta naciones" para "salvaguardar" el trafico maritimo que ha dinamitado el Cheeto (como ha hecho con la ONU, la OMC, la OMS, la OTAN...)? ¿Hay algún "líder" europeo que haya hablado con Irán (vía Pakistán aunque sea) para exponer alguna alternativa a la expropiación yanqui de Ormuz?. Poseso blablablá para no hablar con Netannazi que es el reconocido ideólogo de este desastre (y casi seguro ganador del próximo festival de "Euro"visión)
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menéame