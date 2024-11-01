·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11315
clics
La epidemia silenciosa que está acabando con el amor
2832
clics
El dibujante de Volkskrant, Peter de Wit, gana el premio Inktspot con un dibujo sobre Gaza (DEN)
2749
clics
Ghosts'N Goblins... Ese sí era un juego difícil
2691
clics
El nuevo Paseo de la Fama Presidencial tiene una imagen de un «autopen» en lugar del retrato de Biden [ENG]
3226
clics
Quieren enviar a Begoña Gómez a juicio con jurado popular y Pablo Iglesias avisa: "Igual por lo que voy a decir ahora me ponen otra querella criminal, pero nuestra obligación es decirlo"
más votadas
389
Israel asesina a 35 periodistas en Yemen: el segundo ataque más letal contra la prensa jamás registrado
414
Una confesión clave y el tribunal avalan la causa contra la trama del saqueo de la sanidad valenciana en la era del PP
465
El juez Peinado cita a Begoña Gómez por el caso de los pisos turísticos del novio de Ayuso
549
Estados Unidos cumple ya la mayoría de criterios de una dictadura
566
Sánchez anuncia que este jueves zarpará un buque desde Cartagena para asistir a la flotilla que va a Gaza
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
18
meneos
19
clics
Europa llama la atención a España: estamos en la "Champions" del estrés laboral y la ansiedad
En los últimos años, España se ha consolidado como uno de los países europeos donde más trabajadores relacionan sus problemas de salud mental con el empleo,...
|
etiquetas
:
estrés
,
laboral
15
3
0
K
178
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
15
3
0
K
178
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
angelitoMagno
Es un tema complicado sin soluciones mágicas, pero creo que con algo tan simple como reducir la jornada laboral media hora al día se podría rebajar un poco toda esa ansiedad. Ojalá un pacto de estado por reducir la jornada.
2
K
34
#2
javibaz
También estamos en la champions de los sueldos de mierda.
0
K
13
#1
omega7767
¿solo en los últimos años?
0
K
11
#4
elTieso
Sucede que para una buena macoeconomía tienen que jodernos a los de la micro y claro, nos estrenamos. Es que somos unos blanditos.
0
K
10
#5
AntonioWarrior
Lo mismo el resto de grandes países europeos tienen menos jornada laboral desde hace tiempo, en ciertos colectivos o en más grandes convenios, en lugar de como España.
Además aunque minoría (espero) el spanish empresaurio aún no está en extinción.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Además aunque minoría (espero) el spanish empresaurio aún no está en extinción.