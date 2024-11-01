edición general
Europa llama la atención a España: estamos en la "Champions" del estrés laboral y la ansiedad

Europa llama la atención a España: estamos en la "Champions" del estrés laboral y la ansiedad

En los últimos años, España se ha consolidado como uno de los países europeos donde más trabajadores relacionan sus problemas de salud mental con el empleo,...

angelitoMagno #3 angelitoMagno
Es un tema complicado sin soluciones mágicas, pero creo que con algo tan simple como reducir la jornada laboral media hora al día se podría rebajar un poco toda esa ansiedad. Ojalá un pacto de estado por reducir la jornada.
javibaz #2 javibaz
También estamos en la champions de los sueldos de mierda.
#1 omega7767
¿solo en los últimos años?
elTieso #4 elTieso
Sucede que para una buena macoeconomía tienen que jodernos a los de la micro y claro, nos estrenamos. Es que somos unos blanditos.
#5 AntonioWarrior
Lo mismo el resto de grandes países europeos tienen menos jornada laboral desde hace tiempo, en ciertos colectivos o en más grandes convenios, en lugar de como España.
Además aunque minoría (espero) el spanish empresaurio aún no está en extinción.
