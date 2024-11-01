Europa lanza Júpiter, su primer superordenador exaescala

Construido por el consorcio alemán-francés ParTec-Eviden , Jupiter cuenta con cerca de 24.000 superchips Nvidia Grace Hopper y ocupa 3.600 metros cuadrados en la instalación. -> www.fzj-events.de/en/
-> www.fz-juelich.de/en/jupiter
El superordenador tiene como objetivo ayudar a Europa a ponerse al día en el desarrollo de IA, donde un informe de la Universidad de Stanford mostró que las instituciones de EE.UU. produjo 40 modelos de IA destacados en 2024 en comparación con solo tres de Europa
RHEL tiene más implantación en la nube y mas usuarios que pueden resolver problemas críticos en su comunidad, pues su curva aprendizaje es mas dura.
La prueba es que hay más cursos de ingeniero en RHEL que en SLES.
RHEL es la base de datos de Mercadona, por poner un ejemplo.