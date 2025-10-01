“Europa integra en su aparato de seguridad las tecnologías de vigilancia masiva que Israel prueba en Palestina”

Rasha Abdul Rahim, licenciada en Lenguas Modernas y Medievales por la Universidad de Cambridge, máster en Relaciones Internacionales y Diplomacia por la School of Oriental and African Studies (SOAS), ha liderado iniciativas globales sobre vigilancia, inteligencia artificial, sistemas de armas autónomas letales y derechos digitales, primero como directora de Amnesty Tech en Amnistía Internacional, y después como directora ejecutiva de People vs Big Tech.
| etiquetas: cisjordania , palestina , gaza , israel , entrevista