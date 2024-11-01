Europa entre discursos de guerra y exceso de regulación

El discurso del Estado de la Unión 2025 de Ursula von der Leyen dejó tras de sí un reguero de frases que, más que inspirar confianza en un futuro de cooperación y prosperidad, parecían sacadas de un parte de guerra. Europa “debe luchar”, dijo la presidenta de la Comisión, en un tono que marca una deriva preocupante: la de unos políticos que hablan de resistencia, de drones, de ejércitos y de alianzas militares… pero que jamás pisarán un frente de batalla. Ellos seguirán en sus despachos, cómodos y a salvo, mientras millones de europeos escuchan