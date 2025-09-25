Europa da la razón al Real Madrid y al Ayuntamiento y valida el último acuerdo por las Cuatro Torres: el consistorio tendrá que devolver 20 millones (más intereses) al club

La Comisión Europea ha dado carpetazo definitivo al viejo pleito que interpuso contra el Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital por las derivadas de los acuerdos para la venta de la Ciudad Deportiva de la Castellana. Desde Bruselas, llega la autocorrección de la Comisión seis años después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE ) diera la razón al club blanco en su reclamación contra la sentencia que le obligó a devolver 20 millones en concepto de «ayudas ilegales».