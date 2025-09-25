edición general
Europa da la razón al Real Madrid y al Ayuntamiento y valida el último acuerdo por las Cuatro Torres: el consistorio tendrá que devolver 20 millones (más intereses) al club

La Comisión Europea ha dado carpetazo definitivo al viejo pleito que interpuso contra el Real Madrid y el Ayuntamiento de la capital por las derivadas de los acuerdos para la venta de la Ciudad Deportiva de la Castellana. Desde Bruselas, llega la autocorrección de la Comisión seis años después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TJUE ) diera la razón al club blanco en su reclamación contra la sentencia que le obligó a devolver 20 millones en concepto de «ayudas ilegales».

SVSRTZ #6 SVSRTZ
Bueno, pues otro intento de robo al Real Madrid que junto al de Negreira se empiezan a acumular.
1 K 37
reithor #4 reithor
-Dime, oh Floren, aquí un amigo, un admirador, un esclavo, un siervo.
-Joselu! Mira que eres tolili, caratolili. Anda, suelta la pasta de la ciudad deportiva.
0 K 11
#1 Poll
Penalti para el Madrid.
3 K 11
Elrosquasard #2 Elrosquasard
#1 Es gracioso leer este tipo de comentarios cuando los que están desfilando por los juzgados ahora por "penalties" comprados son otros. :roll:
3 K 47
colipan #3 colipan
Club estado
2 K -6
solrac79 #5 solrac79
#3 Nos merecemos que los verdaderos clubes estado ganen todo y hagan lo que quieran. Total, la gente sólo va a ser feliz si el Madrid no gana.
0 K 9

