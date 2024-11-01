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Europa, una colonia militar estadounidense de facto

Con la presencia militar estadounidense, Europa no gana seguridad; pierde autonomía y se convierte en carne de cañón para intereses ajenos. Las decisiones estratégicas se toman en Washington, no en Bruselas, Berlín o París. La OTAN funciona como un instrumento de política exterior estadounidense, no como una alianza de iguales. Esta red no se limita a “defensa colectiva” bajo el paraguas de la OTAN; muchas bases sirven explícitamente para proyectar poder estadounidense hacia Oriente Medio, África y el Ártico. En un conflicto de alta intensidad

| etiquetas: europa colonizada , bases americanas , otan
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3 comentarios
5 1 2 K 47 actualidad
#1 Suleiman
Somos el brumel de las colonias...
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MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
#1 Y nos la jugamos en las distancias cortas.
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#2 tierramar
Los defensores de esta arquitectura militar argumentan que “protege” a Europa de amenazas. La realidad es diametralmente opuesta: convierte al continente en objetivo prioritario en cualquier escalada bélica mundial. En un conflicto de alta intensidad con Rusia, China o Irán, las bases estadounidenses son los primeros blancos de misiles hipersónicos, drones o ataques cibernéticos. Europa no gana seguridad; pierde autonomía y se convierte en objetivo bélico para intereses ajenos.
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menéame