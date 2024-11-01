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De Europa a Abu Dhabi: Xi recibe a líderes mundiales mientras Trump pelea con sus aliados

Xi ha mantenido al menos cinco de alto nivel, a pesar de que esta semana no ha habido ninguna reunión formal en la capital china.

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