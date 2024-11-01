edición general
Los eurodiputados avalan por un voto que Marruecos use otros nombres en el etiquetado de origen para los productos del Sáhara Occidental

El PP Europeo solo logra 359 votos afirmativos (necesitaba 360) para impedir este cambio en el Acuerdo de Asociación con Marruecos, cuya reforma han negociado Bruselas y Rabat.

En concreto, las frutas y verduras originarias de la excolonia llevarán la denominación de las regiones de El Aaiún - Saguía - el Hamra y de Dajla - Río de Oro, informa EFE. Algo que desde el sector y una parte de la mayoría de los eurodiputados va en contra de la regulación europea sobre denominaciones de origen y etiquetado.
Van a etiquetar la procedencia por su nombre original: Villa Cisneros. :troll:
Mucho lobby en Europa....entre ellos el sionista (y ahora con su testaferro Marruecos)
