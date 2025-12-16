Euroclear corre el riesgo de que Fitch rebaje su calificación por los activos rusos congelados (Eng)

La agencia de calificación Fitch colocó el martes a Euroclear Bank en «vigilancia negativa», citando el potencial aumento de los riesgos legales y de liquidez derivados de los planes de la Unión Europea de utilizar los activos rusos inmovilizados para un préstamo de reparación a Ucrania. Euroclear, con sede en Bélgica, dijo el miércoles que la decisión de Fitch señalaba la necesidad de mayor claridad y detalle sobre el préstamo de reparación propuesto para Ucrania y que se estaba preparando para una serie de escenarios.