Euroclear corre el riesgo de que Fitch rebaje su calificación por los activos rusos congelados (Eng)

La agencia de calificación Fitch colocó el martes a Euroclear Bank en «vigilancia negativa», citando el potencial aumento de los riesgos legales y de liquidez derivados de los planes de la Unión Europea de utilizar los activos rusos inmovilizados para un préstamo de reparación a Ucrania. Euroclear, con sede en Bélgica, dijo el miércoles que la decisión de Fitch señalaba la necesidad de mayor claridad y detalle sobre el préstamo de reparación propuesto para Ucrania y que se estaba preparando para una serie de escenarios.

No estoy favor de confiscar los activos rusos, pero luego estas empresas como Fitch no le hacen lo mismo a yankis y británicos cuando realizan actos de piratería salvajes a nivel global. Es lo mismo de siempre, los que mandan en el mercado intentando marcar las reglas.
Lo normal cuando usas dinero que no es tuyo
