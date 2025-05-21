·
Euro digital y control financiero: así planea la Unión Europea transformar los pagos, vigilar las transacciones y relegar el efectivo a partir de 2027
Durante décadas, el dinero en efectivo ha sido un elemento central de la vida económica europea, asociado a la privacidad, la autonomía individual y la libertad de uso sin intermediarios.
euro digital
efectivo
control
#5
vicvic
*
Yo hago casi la totalidad de pagos de forma digital y soy muy favorable a él, pero algunas ideas que han surgido en torno al euro digital son de película re de terror y no deberían ni plantearse:
"Entre ellos figura la posibilidad de aplicar
tipos de interés negativos de forma directa sobre el dinero digital
, algo que el efectivo impide al ofrecer una rentabilidad nominal nula. También se ha planteado, al menos de forma teórica, la opción de incentivar el consumo mediante mecanismos como la
caducidad del dinero
en determinados contextos."
Supongo que invirtiendo podrias escapar de esas limitaciones pero creo que es hasta indecente plantearlas.
1
K
24
#3
DORO.C
*
"caducidad del dinero"
... es que es para echarse a temblar.
1
K
23
#8
diablos_maiq
Me imagino las alegrías que nos darán los apagones prolongados, por no mencionar la seguridad de nuestros dineros en caso de guerra.
1
K
23
#9
Sabaoth
Buena suerte con Austria, que ha incluido el derecho a pagar en efectivo en su constitución
1
K
23
#1
lamarisevadecañas
Hay que empezar a pagar todo con efectivo... como implanten esto estamos jodidos
2
K
22
#6
Atusateelpelo
La implantacion del euro digital para evitar el fraude me parece algo muy interesante y me parece bien.
El problema, que no me gusta, es darle al Estado (aka el BCE) la posibilidad de bloquearte el dinero en caso de crisis, como sucedio en Chipre en su momento, pero "a lo bruto". ¿Subyace esa idea en la mencion de tipos de interes negativo que menciona el articulo?
Y esa insinuacion de "caducidad del dinero" que menciona el articulo pone los pelos de punta.
Supongo que no podrian impedir, o quizas si, que con tu euro digital comprases oro, plata o incluso otras monedas que no sea digitales para evitar ese control pero vete a saber...
0
K
15
#11
daphoene
#6
Si el objetivo es "encarcelar" el dinero y limitar lo que puedes hacer con él, por supuesto que podrán limitar lo que puedes comprar.
Si el objetivo fuera reducir el fraude, ya lo estarían haciendo ahora, que hay mil maneras de hacerlo, y no las hacen.
Que todo el dinero sea digital es como permitir que el estado gestione la sangre de tu cuerpo, no se puede estar más controlado.
La mera proposición de eliminar el efectivo debería sacarnos a todos a la calle, en una huelga salvaje sin precedentes, a nivel europeo.
0
K
11
#7
frankiegth
*
Si lo mejor que puede darnos en política la paridad y el feminismo son estas dos de la foto
#0
creo que de poco o nada nos vale una "perspectiva femenina" en política para afrontar los problemas o dirigir en gran medida nuestras vidas y nuestro futuro. Y es que en sus apariciones públicas no parecen ni personas, parecen dos robots dirigidos por
IA
. Quiero decir, que mujeres con altas cotas de poder acaben actuando exactamente como los hombres destruye el propio mensaje del feminismo desde dentro.
0
K
13
#12
powernergia
Llevo oyendo esto de la "eliminación de dinero en efectivo" un montón de años.
El camino de pagos digitales lo tomamos los ciudadanos sin que nadie nos obligase, y lo que veo desde las administraciones de varios países es intentar blindar el uso de dinero en efectivo por cuestiones estratégicas.
www.plataformadenaria.com/2025/05/21/suecia-revierte-su-rumbo-el-regre
0
K
12
#2
yabumethod
Esto junto al control de internet para proteger a los niños va a convertir a Europa en un regimen bastante curioso.
0
K
10
#10
Andreham
El problema es que estas medidas afectarán al pobre que tiene 1000 euros al mes para gastar y no limitarán de ninguna manera al rico que tiene cientos de millones ni al corrupto que recibe maletines en efectivo o que recibe transferencias en paraísos fiscales.
Lo bueno es que haría subir al bitcoin una burrada, así que si empiezan a ponerse serios a lo mejor interesa meter un 10-15% de ahorros en BTC.
0
K
8
#13
DORO.C
#10
Total. El que pueda lo meterá en BTC o en propiedades. Si la vivienda ya está mal imagina si se implanta el Euro Digital. Otro plan sin fisuras.
0
K
10
#4
KoLoRo
*
Todo mal, para variar...
Oye Unión Europea, mucho controlar a los ciudadanos pero eso de controlar Politicos y lo que hacen? Pa su putisisima madre no? No se, que se puede hacer algo en ese aspecto si estan literalmente sangrando un puto pais, no? (lo cual afecta directamente a la UE)
Que somos union europea para lo que interesa, panda de hijos de puta.
0
K
7
