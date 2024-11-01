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Eugenio Monesma organiza la segunda parte de las excavaciones en el yacimiento de Los Petrasiales de Liesa

El arqueólogo Héctor Arcusa pondrá su conocimiento y pericia al servicio de los hallazgos en esta gran planta de producción de vino del siglo I

| etiquetas: eugenio monesma , héctor arcusa , yacimiento los petrasiales de liesa
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