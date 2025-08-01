Eugène Grasset: uno de los pioneros del Art Nouveau [ENG]  

Eugène Grasset (1845-1917) fue un artista decorativo francés nacido en Suiza que se convirtió en uno de los pioneros del movimiento Art Nouveau en Francia. Tras formarse como arquitecto y escultor en Lausana, se trasladó a París en la década de 1870 y desarrolló una versátil carrera en diseño gráfico, ilustración, mobiliario, vidrieras y artes decorativas. Es recordado sobre todo por sus elegantes carteles, ilustraciones de libros y diseños ornamentales, que combinaban influencias medievales y japonesas con una estética claramente moderna.