edición general
5 meneos
37 clics

Etimología - El origen de la palabra: quilate

La semilla del fruto del algarrobo era empleada por los antiguos griegos como unidad de medida para pesar joyas y piedras preciosas debido a la uniformidad de peso que le atribuían.

| etiquetas: quilate , algarrobo , etimología
4 1 0 K 61 cultura
1 comentarios
4 1 0 K 61 cultura
pazentrelosmundos #1 pazentrelosmundos
Cosas raras y chachis...
0 K 20

menéame