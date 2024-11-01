·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4319
clics
El acoso tan intolerable de Ndongo a Gabriel Rufián que hasta Vito Quiles lo ha calificado de "lamentable"
5367
clics
El choque entre turistas y vecinos en el centro de València agita las redes
4067
clics
André el Gigante en avión a principios de los 80
4372
clics
El plan de Makinavaja y Popeye para robar unos Mirós
3944
clics
Alberto San Juan da una lección imperdible al ver que el 21% de los españoles cree que el franquismo fue "muy bueno"
más votadas
511
El Supremo obliga al Gobierno de Ayuso a levantar el secreto sobre las cuentas de Madrid Network, con un agujero de más de 50 millones
415
El Gobierno andaluz congela la subida salarial a 77.000 empleados públicos para derivar el gasto a la crisis de los cribados
439
Pedro Sánchez quiere la independencia de la UE. Los líderes de la UE intentan silenciarlo. (Eng)
424
Colonos golpean a agricultores palestinos en video mientras crecen ataques a cosechas en Cisjordania
458
¡¡Basta ya de vasallajes!!
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
37
clics
Etimología - El origen de la palabra: quilate
La semilla del fruto del algarrobo era empleada por los antiguos griegos como unidad de medida para pesar joyas y piedras preciosas debido a la uniformidad de peso que le atribuían.
|
etiquetas
:
quilate
,
algarrobo
,
etimología
4
1
0
K
61
cultura
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
61
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
pazentrelosmundos
Cosas raras y chachis...
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente