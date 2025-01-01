La ética islámica del impuesto al vino [Eng]

Entre 1288 y 1300, los comerciantes europeos compitieron entre sí para obtener el derecho a recaudar impuestos sobre los envíos de vino al puerto de Túnez en nombre del califa hafsí que gobernaba la ciudad. Las ofertas ganadoras oscilaban entre 18.000 y 34.000 bezantes; aproximadamente en la misma época, un gran barco mercante y toda su carga se valoraba en poco más de 20.000 bezantes. Conocida en las fuentes latinas como gabella vini (del árabe qabala , 'recibir'), esta era una forma de recaudación de impuestos: una práctica común y antigua