Un estudio revela cómo una dieta vegetal puede mejorar tu salud y reducir contaminación
Una dieta centrada en alimentos saludables de origen vegetal puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, según un nuevo estudio de la Unidad de Epidemiología del MRC de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.
Reducir el consumo de carne es de las mayores aportaciones que puede hacer una persona por el planeta y por si mismo.
Deja de comer carne tu y no le digas a los demás lo que deben hacer
Alguno aun no lo sabe?
Alguno sigue enganchado a la falsa idea de que si no comes carne te sentiras debil?
Es pura propaganda industrial