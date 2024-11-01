Un estudio revela cómo una dieta vegetal puede mejorar tu salud y reducir contaminación





Una dieta centrada en alimentos saludables de origen vegetal puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, según un nuevo estudio de la Unidad de Epidemiología del MRC de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.