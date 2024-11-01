edición general
Un estudio revela cómo una dieta vegetal puede mejorar tu salud y reducir contaminación

Una dieta centrada en alimentos saludables de origen vegetal puede reducir el riesgo de diabetes tipo 2 y, al mismo tiempo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, según un nuevo estudio de la Unidad de Epidemiología del MRC de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, publicado en la revista de acceso abierto 'PLOS Medicine'.

10 comentarios
Torrezzno #1 Torrezzno
Que definan primero que es "alimentos saludables de origen vegetal". Porque no es lo mismo comprar verdura local y de cultivo ecológico que verdura de otros países con una regulación diferente en cuestiones de herbicidas y plaguicidas
2
#4 Sigo_intentandolo *
#1 como y donde te crees que se produce la soja que come nuestro ganado?

Reducir el consumo de carne es de las mayores aportaciones que puede hacer una persona por el planeta y por si mismo.
1
#5 vGeeSiz
#4 ya estamos con el mantra y el pensamiento colmena

Deja de comer carne tu y no le digas a los demás lo que deben hacer
0
Asimismov #10 Asimismov *
#1 de herbicidas y plaguicidas ... que les venden las propias empresas europeas.
0
Jaime131 #3 Jaime131
Yo siempre pongo verduras como guarnición en los filetes y chuletones.
2
devilinside #6 devilinside
#3 ¿Las patatas fritas valen como verduras?
0
Jaime131 #7 Jaime131
#6 Pues no lo sé, pero también son un buen acompañamiento.
0
#8 Pitchford
Salvo los avestruces, todo el mundo sabe que comer menos productos animales y más vegetales es mejor para la salud (para empezar para ir mejor al váter) y para el planeta. Pero la gula lleva a muchos por el mal camino..
0
MisturaFina #9 MisturaFina
Es obvio.
Alguno aun no lo sabe?
Alguno sigue enganchado a la falsa idea de que si no comes carne te sentiras debil?
Es pura propaganda industrial
0

