Un estudio investiga por qué todavía hay zurdos en el mundo; resulta que son más competitivos que los diestros

El estudio sugiere que, aunque los diestros cooperan mejor, los zurdos tendrían ventaja en contextos competitivos, una ventaja que tienden a aprovechar.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Lo bueno de los zurdos es que sienten que sus pajas se las hace otro.
Edheo #3 Edheo
#1 No te creas... por lo visto a Milei, no le gusta eso
FunFrock #4 FunFrock
#1 y si te la hace un zurdo ¿siente a te la haces tu u te la hace otro q sientes q es otra persona?
#2 snubbe
Segú la neolengua de los comerciantes significa que "son más baratos".

Por otra parte, interesante encontrar la biología en los detalles.
strike5000 #5 strike5000
#2 Es lógico. De toda la vida los productos con tara se han vendido más barato... :troll:
