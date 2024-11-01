·
Un estudio investiga por qué todavía hay zurdos en el mundo; resulta que son más competitivos que los diestros
El estudio sugiere que, aunque los diestros cooperan mejor, los zurdos tendrían ventaja en contextos competitivos, una ventaja que tienden a aprovechar.
zurdos
competitivos
cerebro
cultura
#1
cenutrios_unidos
Lo bueno de los zurdos es que sienten que sus pajas se las hace otro.
#3
Edheo
#1
No te creas... por lo visto a Milei, no le gusta eso
#4
FunFrock
#1
y si te la hace un zurdo ¿siente a te la haces tu u te la hace otro q sientes q es otra persona?
#2
snubbe
Segú la neolengua de los comerciantes significa que "son más baratos".
Por otra parte, interesante encontrar la biología en los detalles.
#5
strike5000
#2
Es lógico. De toda la vida los productos con tara se han vendido más barato...
Por otra parte, interesante encontrar la biología en los detalles.