Un estudio desarma la medida estrella del 'Govern' para facilitar la compra de vivienda

En el marco de sus actuaciones contra la crisis habitacional, el Govern presentó en junio su nueva medida estrella: una línea de créditos para cofinanciar la compra de la primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años. Este programa, vehiculado a través del Institut Català de Finances (ICF) y la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), contempla préstamos de hasta el 20% del valor del inmueble con un tope de 50.000 euros, suficientes en principio para cubrir la entrada del piso
"la efectividad de estas políticas no es obvia porque las ayudas a la compra pueden tener efectos inflacionistas".
"Si las ayudas hacen subir los precios, la efectividad de la política será pequeña o nula"
Y este es el que gestionó una pandemia en España ... más de 100.000 muertos
Es decir que estas 20-30 años pagando un hipoteca con sus intereses a precio de mercado y si en algun momento lo quieres vender , pues resulta que no puede vender a precio de mercado porque es una VPO. Lo mismo con el alquiler.
Es que un movimiento genial oye.
Los que compren esa vivienda con la ayuda, espero que vivan toda su vida alli hasta morirse. Porque vamos, tiene… » ver todo el comentario
P.D.: Y gracias. Los otros votaban más muerte.