Un estudio desarma la medida estrella del 'Govern' para facilitar la compra de vivienda

En el marco de sus actuaciones contra la crisis habitacional, el Govern presentó en junio su nueva medida estrella: una línea de créditos para cofinanciar la compra de la primera vivienda a jóvenes de hasta 35 años. Este programa, vehiculado a través del Institut Català de Finances (ICF) y la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), contempla préstamos de hasta el 20% del valor del inmueble con un tope de 50.000 euros, suficientes en principio para cubrir la entrada del piso