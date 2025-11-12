Estudio: el aumento del coste de la vivienda es la principal razón del descenso de las tasas de natalidad en Estados Unidos [EN]

El aumento del coste de la vivienda es responsable de más de la mitad del descenso de las tasas de fertilidad en EE.UU. desde principios de los 2000. Si se hubieran mantenido estables, habrían nacido 13 millones más de niños para 2020. Los hallazgos son sorprendentes por la precisión con la que cuantifican lo que muchos sospechaban. Es muy difícil demostrarlo con datos objetivos, es necesario cuantificar el vínculo causal para saber con exactitud la importancia del coste de la vivienda en relación a otros cambios económicos o demográficos.