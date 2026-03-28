Un estudio afirma que estamos buscando a los extraterrestres de manera errónea: la distorsión imprevista de las posibles señales de radio impide su detección

Según esta nueva investigación, la turbulencia, los vientos estelares y las eyecciones de masa coronal presentes en el entorno de los exoplanetas ensancharían y distorsionarían estas señales, volviéndolas invisibles para los instrumentos convencionales. En un millón de estrellas de distintas clases simuladas, el análisis indica que la mayoría de las posibles tecnofirmas de radio quedarían camufladas por el ruido generado por el propio entorno del exoplaneta y de su estrella y podría explicar en parte el llamado "Gran Silencio".