edición general
3 meneos
29 clics
Un estudio afirma que estamos buscando a los extraterrestres de manera errónea: la distorsión imprevista de las posibles señales de radio impide su detección

Un estudio afirma que estamos buscando a los extraterrestres de manera errónea: la distorsión imprevista de las posibles señales de radio impide su detección

Según esta nueva investigación, la turbulencia, los vientos estelares y las eyecciones de masa coronal presentes en el entorno de los exoplanetas ensancharían y distorsionarían estas señales, volviéndolas invisibles para los instrumentos convencionales. En un millón de estrellas de distintas clases simuladas, el análisis indica que la mayoría de las posibles tecnofirmas de radio quedarían camufladas por el ruido generado por el propio entorno del exoplaneta y de su estrella y podría explicar en parte el llamado "Gran Silencio".

| etiquetas: seti , gran silencio , señales de radio , extraterrestres , distorsion
2 1 0 K 26 ciencia
4 comentarios
2 1 0 K 26 ciencia
Doisneau #1 Doisneau
Quiza sea mejor asi :tinfoil:
2 K 26
#2 eshu
Nunca dejaré de repetir la importancia del Bosque Oscuro.
4 K 53
Cuñado #4 Cuñado
#2 A mi juicio, la teoría del bosque oscuro no tiene más utilidad que la de su origen como parte de una trama novelesca de ciencia ficción. Y ya no sólo porque extrapola su presunción psicopática al conjunto de todas las posibles civilizaciones que hayan podido existir en el Universo sino, principalmente, porque otorga a todas y cada una de ellas la capacidad de ocultar su firma, lo cual es bastante más descabellado incluso que lo primero.

E incluso aceptando la mayor... Nuestra civilización…   » ver todo el comentario
1 K 21
comunerodecastilla #3 comunerodecastilla
Alguna vez se han planteado que sean los extraterrestres quienes se escondan de nosotros?, a tenor del comportamiento que tenemos hacia el planeta y entre nosotros sería altamente plausible.:troll:
0 K 10

menéame