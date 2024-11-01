El estudiante que repara billetes en Gaza, donde no entra dinero desde hace más de 2 años

En un ruidoso mercado de la ciudad de Gaza, un hombre que repara dinero inspecciona con dedicación un billete desgastado y amarillento de 100 séqueles (US$30,50), la moneda oficial de Israel. Extiende los billetes que alisa con sus manos y, con cuidadosos trazos de lápiz, realza el color ajado. Baraa Abu al-Aoun debería estar estudiando en la universidad, pero se gana la vida detrás de una mesa que ha instalado al borde de la carretera, cobrando una pequeña suma, para ayudar a mantener el dinero en circulación.