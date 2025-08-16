Estudian el traslado de Nogales a una cárcel de la Península por «motivos de seguridad»

El inspector de la Policía Nacional arrestado por su presunta implicación en la trama de blanqueo de capitales a través del tráfico de drogas, ingresó el jueves a mediodía en la prisión de Palma por orden del juez de Instrucción número 7 de la capital balear. Faustino Nogales se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado. Se le acusa de revelación de secretos e incumplimiento del deber de perseguir delitos. Horas después de cruzar la puerta de entrada de la cárcel, Instituciones Penitenciarias, que se encarga de la seguridad...