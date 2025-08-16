edición general
Estudian el traslado de Nogales a una cárcel de la Península por «motivos de seguridad»

El inspector de la Policía Nacional arrestado por su presunta implicación en la trama de blanqueo de capitales a través del tráfico de drogas, ingresó el jueves a mediodía en la prisión de Palma por orden del juez de Instrucción número 7 de la capital balear. Faustino Nogales se acogió a su derecho a no declarar ante el magistrado. Se le acusa de revelación de secretos e incumplimiento del deber de perseguir delitos. Horas después de cruzar la puerta de entrada de la cárcel, Instituciones Penitenciarias, que se encarga de la seguridad...

#3 laruladelnorte
Los funcionarios de la prisión de la capital balear entienden que tener a un agente de la Policía Nacional entre los reclusos puede suponer un «peligro real» para Nogales, que durante décadas se han encargado de investigar y detener, entre otros, a peligrosos narcos o personas vinculadas a ellos. Ante este escenario se decidirá en los próximos días o semanas si se produce o no el cambio de prisión.

Por una parte los detenía y por la otra,colaboraba...
1
#7 Imag0
#3 El guion suele ser que detienes a los que no te pagan, ese es el punto uno del manual del poli corrupto.
2
#9 MiguelDeUnamano
#3 Es de suponer que en la cárcel están los de la competencia. xD
1
#1 makinavaja
Que poca vida le queda... :-D
0
#8 makinavaja
Debe ser que en la península no hay narcos, ni sicarios, ni policias o funcionarios corruptos.... Qué suerte tenemos!!!!! :-D :-D :-D :-D :-D
0
#2 OCLuis
Alguien, muy sabiamente, ha decido trasladarlo antes de que le hagan un Epstein.
0
#4 Cyberbob
Pues bien que me parece.
Ese desgraciado no tiene que aparecer muerto en su celda, ese desgraciado tiene que cumplir su condena.
0
#5 riska
Dice... Cuando yo gobierne...
Jajajaja
0
#6 cocococo
Que lo lleven aquí:

youtu.be/H42zWaD4A4s
0

menéame