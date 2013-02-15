Estructura de una Flakturm, torre antiaérea

Las Torres Antiaéreas o Flakturm eran grandes búnkeres de hormigón, con cañones antiaéreos montados en el techo, construidos por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Según el documental " Los Búnkeres Secretos de Hitler" , de George Pagliero, Hitler se interesó personalmente en su diseño e incluso realizó algunos bocetos. Se dice que las torres se construyeron en tan solo seis meses, debido a la urgente necesidad de protección.