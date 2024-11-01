edición general
La estrella de «Los Años Maravillosos» explica por qué Hollywood finalmente no funciona para algunos (ENG)

Hollywood puede ser un lugar difícil para muchos actores, y llegar a ser un rostro reconocible no elimina precisamente gran parte de la ansiedad que rodea al éxito. Danica McKellar se convirtió en un nombre muy conocido en Estados Unidos tras interpretar a Winnie Cooper en The Wonder Years entre 1988 y 1993. Durante cinco años, fue básicamente el modelo televisivo moderno de «el amor platónico en edad escolar» para muchos espectadores de la generación X. Sin embargo, McKellar abandonó Hollywood tras la conclusión de Los Años Maravillosos.

TheIpodHuman #1 TheIpodHuman *
El caso de Danica McKellar no es el unico, me estoy acordando de otro caso, el Barret Oliver que se convritio en una de las estrellas infantiles del cine de los 80 (por si no lo recordais protagonizo entre otras peliculas como La historia Interminable, D.A.R.L.Y o Cocoon) en 1988 decidio también alejarse del mundo de Hollywood para siempre y dedicarse a la fotografia...
0 K 12
Cantro #2 Cantro
#1 Carrie Henn, la niña de Aliens, sólo hizo esa película y au revoir
0 K 11
kastanedowski #3 kastanedowski
Ahora escribe libros de matematicas porque ser estrella a su corta edad le afectó... interesante
0 K 10

