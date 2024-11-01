edición general
La estrecha relación forjada por Trump y Gianni Infantino que cuestiona la neutralidad política de la FIFA antes del Mundial

A solo kilómetro y medio de la Casa Blanca, el sorteo del Mundial el viernes tendrá un marcado carácter político. La deslumbrante ceremonia tendrá lugar en el Kennedy Center, el famoso centro artístico de Washington que ahora es presidido por el mandatario estadounidense, Donald Trump, tras la renovación de su junta directiva este año. Junto a estrellas del fútbol, el deporte estadounidense y el mundo del espectáculo, Trump estará presente, al igual que los líderes de los otros dos países anfitriones: la presidenta de México, Claudia Sheinbau

6 comentarios
Antipalancas21
Dos corruptos que van a hacer toda clase de mangoneos en ese mundial de futbol

Verdaderofalso
Llevarse el Mundial a Qatar y el qatargate, Rusia, próximamente Arabia Saudí…

Alguna sospecha ya habría digo yo

#5 concentrado
Supongo que si Trump le pide a Infantino que EEUU gane el mundial empezaremos a ver penalties a favor de la tropa yanqui en cada partido. Al tiempo.

sotillo
Blanqueando genocidas y tiranos

#4 kreator
No os preocupéis, Trump no llega al mundial.

#6 Tecar
No sabía que alguien pensara que la FIFA es políticamente neutral.
:troll:


