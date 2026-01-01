“La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump expresa una ambición irrealizable”

La última Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos es un documento de 30 páginas publicado a comienzos de diciembre que resucita la Doctrina Monroe, rechaza las ilusiones “globalistas” que han guiado la política exterior del país desde hace décadas, anuncia el “colapso civilizatorio” de Europa y proclama la necesidad de que aumente el número de “familias fuertes, tradicionales” y que tengan “hijos sanos”. El documento plantea dos preguntas básicas: ¿Quién diablos ha escrito esto? ¿Y qué demonios significa?
| etiquetas: greg grandin , donald trump , doctrina monroe
Creen que pasara el "momento teutoburgo" o ya paso?
¿Habéis visto la división del tratado de Tordesillas? Pues centradlo en NY. El comercio futuro será por el polo norte y USA quiere la… » ver todo el comentario