“La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump expresa una ambición irrealizable”

La última Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos es un documento de 30 páginas publicado a comienzos de diciembre que resucita la Doctrina Monroe, rechaza las ilusiones “globalistas” que han guiado la política exterior del país desde hace décadas, anuncia el “colapso civilizatorio” de Europa y proclama la necesidad de que aumente el número de “familias fuertes, tradicionales” y que tengan “hijos sanos”. El documento plantea dos preguntas básicas: ¿Quién diablos ha escrito esto? ¿Y qué demonios significa?