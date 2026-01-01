edición general
“La Estrategia de Seguridad Nacional de Trump expresa una ambición irrealizable”

La última Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos es un documento de 30 páginas publicado a comienzos de diciembre que resucita la Doctrina Monroe, rechaza las ilusiones “globalistas” que han guiado la política exterior del país desde hace décadas, anuncia el “colapso civilizatorio” de Europa y proclama la necesidad de que aumente el número de “familias fuertes, tradicionales” y que tengan “hijos sanos”. El documento plantea dos preguntas básicas: ¿Quién diablos ha escrito esto? ¿Y qué demonios significa?

azathothruna #1 azathothruna
Llegara un momento en que su gran ambicion fracasara, incluso en la minima y aun con esa tactica de "exige todo, consigue la mitad"
Creen que pasara el "momento teutoburgo" o ya paso?
DeepBlue #2 DeepBlue
"colapso civilizatorio de Europa", no como EE.UU. que va por un camino de lo más civilizado (aunque ya entendemos lo que quiere decir)
pitercio #3 pitercio *
Esto es un documento estratégico escrito por varios departamentos, Trump es el muñeco que creen que puede ejecutar los movimientos tácticos. Quieren Groenlandia, Canadá e Islandia. Ya tienen Alemania y las repúblicas bálticas. También quieren Centro y Suramérica, las Azores, Canarias, Marruecos, el Sáhara, Cabo Verde y Sudáfrica. Y Nigeria y, si no, romperla.
¿Habéis visto la división del tratado de Tordesillas? Pues centradlo en NY. El comercio futuro será por el polo norte y USA quiere la…   » ver todo el comentario
