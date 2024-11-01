edición general
La estrategia de reciclaje de la UE se enfrenta a un revés ante el aumento de la demanda china de chatarra de aluminio [EN]

Los responsables políticos europeos habían previsto que el aluminio reciclado permaneciera dentro de las fronteras de la UE para apoyar la fabricación local y reducir la dependencia en la producción de aluminio. Sin embargo, las fuerzas del mercado y las diferencias de precios están orientando estos materiales hacia compradores internacionales. La situación demuestra la complejidad de conciliar los principios del libre mercado con los objetivos de la política regional en el sector de las materias primas.

| etiquetas: ue , china , materias primas , aluminio , globalización
4 comentarios
#1 Tronchador.
Es que hay que ser muy tonto para creerse lo del libre mercado y las tonterías del liberalismo.
#3 Ludovicio
#1 El liberalismo económico es exactamente lo mismo que pretender que la sociedad funcionaría mejor si eliminasenos las leyes que impiden que mates y robes a tu vecino.

La ley del más fuerte.
#2 Sacianez
Ecoembes frotándose las manos. Y de paso, un nuevo impuesto para compensar la huelga de carbono de enviar ese aluminio a china
#4 santofimia84_6279effa6e9
Es que a europa le gusta pagar (o no pagar) las cosas a precio de puta para luego venderlas a precio de oro
