·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
3618
clics
Sobre: Navidad 2025
4978
clics
El cuento de la mejora de las vacaciones y salarios de Mercadona
3689
clics
Un físico arrasa tras su réplica al CEO de La Mafia, que critica que ahora los empleados con fiebre no van a trabajar
3062
clics
"¿Esto es un periódico o el 'Hola'?": el tremebundo peloteo de la prensa a Ayuso no para ni en Navidad
2822
clics
Sin autobuses pero con peleas. Cientos de personas quedaron atrapadas en la sierra de Madrid por la nieve repitiendo el error de siempre: no sabemos prevenir
más votadas
567
Albert Pla, cantante: “Te ríes de los terraplanistas, pero el 90% de la población mundial cree en Dios
381
Los 'whatsapps' certifican que Feijóo y Mazón solo se comunicaron tras la comida de El Ventorro: "Un puto desastre va a ser esto, presi"
240
De héroe en plena DANA a dormir bajo un puente en Málaga: "Nadie me ayuda"
481
Bélgica se suma a la demanda de Sudáfrica ante la CIJ contra Israel por supuesto genocidio en Gaza
557
Nuevo audio entre Villarejo, Casals y Ferreras: “José Villarejo puede cambiar las elecciones de este país”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
9
meneos
47
clics
La estrategia de las hormigas para impedir epidemias en sus nidos
Un nuevo estudio revela cómo algunas hormigas, en lugar de esconder su enfermedad, la hacen pública para proteger a toda la colonia: un gesto de sacrificio extremo con raíces evolutivas profundas.
|
etiquetas
:
hormigas
,
estudio
,
enfermedad
9
0
1
K
43
ciencia
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
9
0
1
K
43
ciencia
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Ripio
Triplicada:
www.meneame.net/story/estudio-desvela-pupas-enfermeas-avisan-obreras-a
www.meneame.net/story/cuando-enfermar-senal-alarma-hormigas-moribundas
0
K
20
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/estudio-desvela-pupas-enfermeas-avisan-obreras-a
www.meneame.net/story/cuando-enfermar-senal-alarma-hormigas-moribundas