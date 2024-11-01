edición general
La estrategia de las hormigas para impedir epidemias en sus nidos

Un nuevo estudio revela cómo algunas hormigas, en lugar de esconder su enfermedad, la hacen pública para proteger a toda la colonia: un gesto de sacrificio extremo con raíces evolutivas profundas.

