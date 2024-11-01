Estos votantes de Trump «formaron un pacto suicida» y los republicanos están entrando en pánico (ENG)

«En 2024, las zonas rurales de Estados Unidos no solo votaron a Donald Trump, sino que firmaron un pacto suicida con él», escribió Wilson. «En los 444 condados del país que dependen de la agricultura, Trump obtuvo casi el 78 % de los votos. Esos mismos condados están viendo ahora cómo las granjas familiares multigeneracionales son devoradas por la trituradora de la economía MAGA. Es el momento más puro de «Los leopardos se comen la cara de la gente» hasta ahora, y los leopardos están pidiendo repetir».