Estos votantes de Trump «formaron un pacto suicida» y los republicanos están entrando en pánico (ENG)

«En 2024, las zonas rurales de Estados Unidos no solo votaron a Donald Trump, sino que firmaron un pacto suicida con él», escribió Wilson. «En los 444 condados del país que dependen de la agricultura, Trump obtuvo casi el 78 % de los votos. Esos mismos condados están viendo ahora cómo las granjas familiares multigeneracionales son devoradas por la trituradora de la economía MAGA. Es el momento más puro de «Los leopardos se comen la cara de la gente» hasta ahora, y los leopardos están pidiendo repetir».
Tantos paralelismos con los votantes de Vox en España.
"Si los aranceles fueron el infarto, la política migratoria fue el derrame cerebral", escribió Wilson. "MAGA exigió deportaciones masivas y las consiguió, solo para descubrir que las redadas de Stephen Miller no inspiraban a los adolescentes locales a recoger arándanos bajo un calor de 38 grados. Con aproximadamente el 70% de los trabajadores agrícolas nacidos en el extranjero,… » ver todo el comentario