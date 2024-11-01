Estos son los verdaderos parásitos subvencionados que viven de nuestro dinero

Ryanair ha anunciado que dejará de operar en cuatro aeropuertos españoles y recorta un millón de plazas para la temporada de invierno. Lo hace como respuesta a la subida de 0,68€ de las tasas aeroportuarias, y tras acumular más de 35 millones de euros en subvenciones sólo el pasado año. Esta acción ha sido calificada por el Gobierno como un acto de chantaje por parte de una compañía que recibe cada año millones de euros en subvenciones. Mientras; ostenta una posición monopolística en muchos aeropuertos españoles gracias a estas subvenciones.