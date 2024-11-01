edición general
17 meneos
41 clics
Estos son los verdaderos parásitos subvencionados que viven de nuestro dinero

Estos son los verdaderos parásitos subvencionados que viven de nuestro dinero

Ryanair ha anunciado que dejará de operar en cuatro aeropuertos españoles y recorta un millón de plazas para la temporada de invierno. Lo hace como respuesta a la subida de 0,68€ de las tasas aeroportuarias, y tras acumular más de 35 millones de euros en subvenciones sólo el pasado año. Esta acción ha sido calificada por el Gobierno como un acto de chantaje por parte de una compañía que recibe cada año millones de euros en subvenciones. Mientras; ostenta una posición monopolística en muchos aeropuertos españoles gracias a estas subvenciones.

| etiquetas: ryanair , chantaje , subvenciones , tasas aeroportuarias
14 3 0 K 166 politica
3 comentarios
14 3 0 K 166 politica
Dragstat #2 Dragstat *
Como buena compañía privada funciona en base a su propio interés que suele se el maximizar beneficios. Para evitar estas cosas antes se tenían compañías públicas como lo era Iberia en su momento, pero parece ser que todas esta eran monopolios, vamos como Ryanair en muchos aeropuertos. Ahora queda llorar y subvencionar.
1 K 36
#1 Pivorexico *
Me podría aclarar algún libegal , si esta paguita es mala o buena ?

" 35 millones de euros en subvenciones sólo el pasado"
0 K 12
#3 Leon_Bocanegra
Veis, si tenía razón ese que decía ayer que la gente prefiere vivir de subvenciones.
0 K 10

menéame