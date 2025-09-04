edición general
3 meneos
13 clics
Estos son los planes de Indra para su fábrica de vehículos blindados: 43 millones de euros, una pista de pruebas, oficinas..

Estos son los planes de Indra para su fábrica de vehículos blindados: 43 millones de euros, una pista de pruebas, oficinas..

La multinacional de defensa modificará a fondo la instalación gijonesa con reformas de terreno, nueva maquinaria y oficinas para la dirección y administración La multinacional tecnológica española Indra, con ambiciosos planes en Asturias para la industria de defensa, ultima ya una profunda reestructuración en El Tallerón (Gijón), el espacio que ha adquirido a Duro Felguera para ubicar una fábrica de vehículos blindados que ejerza como gran baluarte de Indra Land Vehicles, la nueva división de sistemas terrestres de la compañía presidida por Áng

| etiquetas: indra , fábrica de vehículos blindados , asturias.armamento
2 1 0 K 28 actualidad
sin comentarios
2 1 0 K 28 actualidad

menéame