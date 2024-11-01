Estos son los escritores que suenan con más fuerza para el Nobel de Literatura 2025

A pocos días del anuncio oficial, las apuestas se concentran en siete autores de distintos continentes que podrían alzarse con el galardón. El Premio Nobel de Literatura, que será entregado la próxima semana en Estocolmo, mantiene en vilo al mundo editorial. Como cada año, la Academia Sueca guarda bajo siete llaves el nombre del ganador, pero las casas de apuestas, críticos y lectores ya tienen a sus favoritos. Mircea Cărtărescu (Rumanía) El autor de Solenoid es considerado una de las voces más influyentes de la narrativa europea contemporánea.