Estos son los dos únicos bancos donde vas a poder cobrar los premios de Lotería de Navidad 2025

Las entidades financieras autorizadas son solo el BBVA y CaixaBank. Dicho de otro modo, da igual en qué banco tengas tu cuenta bancaria, solo el BBVA y CaixaBank pueden darte el dinero que corresponda con el Gordo, el Segundo premio, el Tercer premio, los dos Cuartos premios y los ocho Quintos. Esto es así desde 2023, cuando se decidió reducir el número de entidades financieras para cobrar los premios de Lotería de Navidad de 10 a tan solo dos.