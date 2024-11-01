edición general
Estos son los dos únicos bancos donde vas a poder cobrar los premios de Lotería de Navidad 2025

Las entidades financieras autorizadas son solo el BBVA y CaixaBank. Dicho de otro modo, da igual en qué banco tengas tu cuenta bancaria, solo el BBVA y CaixaBank pueden darte el dinero que corresponda con el Gordo, el Segundo premio, el Tercer premio, los dos Cuartos premios y los ocho Quintos. Esto es así desde 2023, cuando se decidió reducir el número de entidades financieras para cobrar los premios de Lotería de Navidad de 10 a tan solo dos.

4 comentarios
#1 Mosquitón
Haría el esfuerzo de ir a uno de ellos encantado. Casi tan encantado como el de de darle sus 72.000 euros de los 400.000 a Hacienda. Pero que no sirva de precedente, eh.
#3 A_S
#1 tengo un par de conocidos que te pagan 450000€ por el gordo y en metálico :troll:
O.OOЄ #4 O.OOЄ
#3 No presumas tanto, que a Carlos Fabra lo conocemos todos.
roker #2 roker
Voy tomando nota. Gracias por el dato.
