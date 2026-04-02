Estos conos de luz representan en realidad la teoría de la relatividad del espacio-tiempo de Einstein [Eng]  

El Dr. Elliot McGucken es un reconocido fotógrafo de paisajes y un físico con doctorado. Le gusta combinar sus dos pasiones, que, según él, se complementan a la perfección. McGucken captura los conos de luz mediante exposiciones de tres minutos, durante las cuales se lanza un dron para pintar las enormes espirales de unos 12 metros de ancho. El fotógrafo y físico utiliza el GPS para guiar el dron por una ruta preprogramada. McGucken suele necesitar varios intentos —a veces durante varias noches— porque el viento puede desviar el dron de su tray